В Курганской области назвали сферы, где поднялась зарплата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заработная плата жителей Курганской области за год выросла на 6% и составила за август этого года 32 367 рублей. Наибольший прирост зарплат (на 12%) зафиксирован в медицине. Информацию об этом разместил Свердловскстат.

Согласно статистическим данным, в сфере здравоохранения и социальных услуг зарплата сотрудников за год выросла на 12%. Средний заработок сотрудников этой сферы составил в августе 2020 года 34 015 рублей.

В рейтинге повышенных зарплат оказались те, кто занимается наукой и технической деятельностью. Их зарплата выросла почти на 10% и составила 30 030 рублей. На 9% больше стали получать сотрудники, занятые в сельском хозяйстве (26 383 р.), в производстве электроэнергии (34 738 р.). Больше на 8% заработали специалисты сферы добычи полезных ископаемых (39 544 р.), обрабатывающего производства (35 927 р.).

Наименьший прирост в зарплатах (+2%) замечен у риэлторов (22 730 р.), у финансистов и страховщиков (+3%) — 47 300 р., а также у тех, кто занимается культурой, спортом и организацией досуга (+4%) — 26 625 р.