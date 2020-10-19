У Александра Репина диагностирована пневмония Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский миллиардер, один из бывших претендентов на пост главы Прикамья Александр Репин госпитализирован с пневмонией. Об этом URA.RU рассказал сам владелец холдинга «Сатурн-Р», уточнив, что «чувствует себя бодро».

«Сегодня госпитализировали с пневмонией. Лечусь „тройке“ (ГКБ №3 Перми). Большой процент поражения легких — более 60%, но коронавирус не выявлен», — пояснил Репин.

URA.RU рассказывало, что Репин заявился на выборы губернатора, но не смог пройти муниципальный фильтр и не был зарегистрирован краевым избиркомом в качестве кандидата. Решение крайизбиркома бизнесмен пытался опротестовать в суде, однако в исковых требованиях Репину было оказано.