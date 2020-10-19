19 октября 2020
18 октября 2020
17 октября 2020

Бывший претендент на пост главы Пермского края попал в больницу. «Поражение легких — более 60%»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, репин александр
У Александра Репина диагностирована пневмония Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский миллиардер, один из бывших претендентов на пост главы Прикамья Александр Репин госпитализирован с пневмонией. Об этом URA.RU рассказал сам владелец холдинга «Сатурн-Р», уточнив, что «чувствует себя бодро».

«Сегодня госпитализировали с пневмонией. Лечусь „тройке“ (ГКБ №3 Перми). Большой процент поражения легких — более 60%, но коронавирус не выявлен», — пояснил Репин.

URA.RU рассказывало, что Репин заявился на выборы губернатора, но не смог пройти муниципальный фильтр и не был зарегистрирован краевым избиркомом в качестве кандидата. Решение крайизбиркома бизнесмен пытался опротестовать в суде, однако в исковых требованиях Репину было оказано.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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