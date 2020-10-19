Выяснились подробности гибели от COVID физрука УВД Екатеринбурга

С погибшим пришли проститься коллеги Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель начальника кадров управления МВД Екатеринбурга Данил Халимов, похороны которого прошли в минувшие выходные, умер из-за плохой организации медпомощи полицейским. Об этом URA.RU рассказало сразу несколько источников в силовой среде.

«Полицейские и военные давно сталкиваются с проблемами при получении медпомощи. Из-за отсутствия у них полиса ОМС они должны лечиться в местном госпитале, но там нет адекватной помощи, чаще всего просто рекомендуют „не симулировать“», — рассказал инсайдер. Еще один собеседник привел в пример случай с Халимовым, который несколько раз вызывал скорую, а госпитализировали его только после потери сознания на фоне высокой температуры. «Скорая ковидных полицейских берет только тяжелых, состояние определяют сами. Связываться с полицейскими медики не хотят, потому что за них не платят», — объяснил источник из силовых структур.

«Любой действующий сотрудник или ветеран вызывает как любой другой человек обычную скорую и ждет ее для оказания помощи», — объяснил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Он предположил, что проблемы могли возникнуть из-за перегрузки, с которыми столкнулись медики из-за пандемии коронавируса. С ним согласилась пресс-атташе ТФОМС Елена Денисламова. Она подчеркнула, что финансирование больниц скорой помощи фактически не зависит от наличия полиса ОМС у пациента. «Экстренная помощь человеку оказывается вне зависимости от наличия у него полиса ОМС. Станции получают деньги не в зависимости от количества вызовов, которые они сделали, а исходя их количества прикрепленного населения. То есть фактически равную сумму», — пояснила она.