Пациентка устроила стриптиз в очереди челябинской поликлиники

Женщина в нижнем белье приставала к пациентам в очереди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В фойе одной из поликлиник Сатки (Челябинская область) женщина в очереди на флюорографию устроила стриптиз. Видеозапись инцидента была распространена в соцсети «Вконтакте». Как говорится в сообщении, пациентка вела себя неадекватно, приставала к посетителям и разделась до нижнего белья.

«Инцидент произошел утром 19 октября, в холле поликлиники было много посетителей, детей не было. Для пациентки очень оперативно вызвали наряд полиции и медиков, чтобы они приняли меры. Женщина состоит на учете у диспансерном учете психиатра и периодически проходит лечение в стационаре», — рассказали URA.RU в ГБУЗ «Районная больница г. Сатка».

В комментариях жители Сатки уточнили, что знают эту женщину, как хорошего и доброго человека. Многие отнеслись к видеозаписи резко отрицательно и потребовали удалить контент.

«Успокойтесь Вы уже! Да, помутнел рассудок. Человек болен, а не нарко- и алкозависим! Нет, не употребляла наркотики! И муж не изменял! Все знают её только с положительной стороны», — заявила в соцсети «ВКонтакте» Анна Гаянова.

Жителей Сатки также возмутило бездействие медперсонала. По их мнению, женщину необходимо было изолировать от окружающих до прибытия спецбригады медиков.