Стало известно время начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса должна стартовать в ноябре. Об этом на форуме «Открытые инновации» заявил генеральный директор компании-производителя вакцины «Спутник V» «Р-Фарм» Василий Игнатьев.
«Масштабная вакцинация может быть начата с конца ноября и в декабре», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что работа в этом направлении ведется ежедневно, в масштабирование вакцины включено пять площадок.
Вакцина «Спутник V» была разработана в центре имени Гамалеи. О ее регистрации 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Позднее в России зарегистрировали вакцину от COVID «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор».
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