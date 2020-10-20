Стало известно время начала массовой вакцинации от коронавируса

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Массовое применение «Спутник V» должно начаться в конце ноября, заявил Василий Игнатьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовая вакцинация россиян от коронавируса должна стартовать в ноябре. Об этом на форуме «Открытые инновации» заявил генеральный директор компании-производителя вакцины «Спутник V» «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Масштабная вакцинация может быть начата с конца ноября и в декабре», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что работа в этом направлении ведется ежедневно, в масштабирование вакцины включено пять площадок.

Вакцина «Спутник V» была разработана в центре имени Гамалеи. О ее регистрации 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Позднее в России зарегистрировали вакцину от COVID «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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