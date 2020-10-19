В мэрии Нового Уренгоя отказались принимать уложенную на сугробы дорожку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое рабочие, обустраивающие детскую площадку в одном из дворов, укладывали плитку поверх сугробов. Происходящее заснял и опубликовал в соцсетях местный житель. По сведениям URA.RU, инцидент стал причиной жесткого разбирательства в городской администрации, когда о нем доложили мэру Андрею Воронову.

Видео появилось в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как во время снегопада несколько мужчин выкладывают пешеходную дорожку неподалеку от детского городка. «Вот так вот плитку укладывают — прямо в снег. Один откапывает, а остальные кладут. Это … [кошмар] какой-то», — прокомментировал очевидец, запечатлевший работников из окон соседнего дома. В каком именно дворе это произошло, автор не уточнил.

Пост вызвал волну негатива в комментариях. «Целое лето ерундой страдают, как дождь или снег, начинают активно плитку класть, асфальт, цветы сажать», — заметил пользователь Граф Арчибальдович. «Не успеваете в этом году, лучше вообще не делайте, перенесите на следующий», — упрекнул Павел Романюк. «Лучше б старую оставили, я на ней гуляла, дети мои и внуки бы гуляли», — посетовала Ирина Лубская.

По информации источников URA.RU, произошедшее спровоцировало громкий скандал в мэрии Нового Уренгоя. «Воронов устроил разнос, в первой половине дня было разбирательство с подрядчиком. Попало всем», — поделились очевидцы из числа чиновников.

Официально в администрации Нового Уренгоя заявили, что работники клали плитку вопреки указанию мэрии. «Подрядчикам, занимающимся благоустройством и строительством детских площадок, еще на прошлой неделе было дано поручение — прекратить все работы. Работы по детским площадкам, выполненные в снежный период, приниматься не будут», — отметили в пресс-службе мэрии.