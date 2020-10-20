Экономист раскрыл, как в России проиндексируют пенсии

Госдума РФ примет тот вариант законопроекта об индексации пенсий, который требует минимальных средств из бюджета. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Ранее сообщалось, что Госдума России 29 октября рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. На индексацию может потребоваться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей.
«Деньги на самый дорогой вариант в 1,3 трлн найти сложно. Думаю, будет принят наименее затратный вариант», — рассказал Беляев. По его словам, из-за убытков от пандемии коронавируса Минфин России может не одобрить большую сумму выплат.
Беляев подчеркнул, что выделение даже 184 млрд рублей на индексацию пенсий все равно поможет пенсионерам. «Лучше компромиссный вариант, чем вообще никакого», — рассказал эксперт. Он считает, что пропущенная индексация с 2016 года будет компенсирована пенсионерам после того, как они закончат работать.
Член Совета Федерации Василий Иконников ранее рассказал, что перед правительством стоит задача обеспечить рост ВВП. Этого можно достигнуть за счет работающих пенсионеров, передает агентство Nation News.
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