В ХМАО после критики губернатора наказали полицейских

Оказалось, что не все силовики на службе носят маски, как того требует от них начальство и губернатор Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полицейские, которые на службе не носили защитные маски, наказаны. К ним применены меры дисциплинарной ответственности — выговоры и предупреждения. О том, что силовики нарушали масочный режим, во время заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказал исполняющий обязанности начальника УМВД полиции ХМАО Андрей Шабашов.

«Были проведены скрытые проверки нарядов, которые у нас находятся на территории округа, с проведением видеофиксации. Также проведены дополнительные занятия с личным составом по недопущению [нарушения масочного режима]. К сотрудникам, которые не соблюдают масочный режим, а такие факты имеются, принято решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности», — добавил Шабашов.

По имеющейся в распоряжении URA.RU информации, скрытые проверки соблюдения силовиками масочного режима продолжатся, а в случае, если уже наказанный полицейский снова будет замечен на службе без маски — последуют более строгие санкции, вплоть до лишения премии. Инсайдер из числа полицейских добавляет, что отдельные силовики уже лишились премий за отсутствие масок. Но в пресс-службе полиции ХМАО эту информацию не подтвердили.

Ранее URA.RU писало, что внимание на отсутствие масок у силовиков, обратила губернатора ХМАО Наталья Комарова. Произошло это ровно неделю назад. Тогда глава окружной полиции Дамир Сатретдинов пообещал разобраться с нарушителями масочного режима.