12 октября 2020
11 октября 2020
10 октября 2020

Новый глава полиции ХМАО впервые появился перед публикой. И его сразу озадачила губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасская церковь, на территории которой нашли останки предположительно Андрея Текутьева. Тюмень, полиция, полицейский в маске
Губернатор раскритиковала главу полиции за подчиненных, которые ходят без масок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новый глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов впервые представлен широкой общественности. Произошло это на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, где он отчитывался о работе полиции за неделю. В конце доклада губернатор ХМАО Наталья Комарова обрушилась с критикой на полицейских, передает журналист URA.RU.

«Прошу вас обратить внимание и принять исчерпывающие меры. [Есть] фото и видео, когда работники правоохранительных органов, например, экипажи ППС, ГИБДД, находятся без масок. Это точно недопустимо. Надеюсь, нет проблем с наличием средств индивидуальной защиты. Нужно обеспечить ношение маски в таком же строгом режиме, как форма», — обратилась Комарова к Сатретдинову, заметив, что с одной стороны силовики наказывают нарушителей масочного режима, а с другой — сами не носят маски.

Замечание глава региона сделала на фоне данных Роспотребнадзора о том, что большинство заболевших заражаются коронавирусом именно в местах общего пользования и не носят маски. Также известно, что власти ХМАО усилили контроль за соблюдением масочного режима.

По словам главы полиции ХМАО, проблем с наличием средств индивидуальной защиты нет, но сам факт нарушений со стороны силовиков признал. «Я уже обратил на это внимание, что сотрудники, которые непосредственно общаются с гражданами, действительно [не носят маски]. Я уже сделал замечание и думаю, что впредь такое не повторится», — ответил Сатретдинов.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции из Нижневартовска не стали надевать защитные маски и перчатки, войдя в квартиру горожан. В отношении них прошла проверка, грозившая им увольнением.

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