Челябинка с температурой более 8 часов сидела в очереди к врачу

Своей очереди в поликлинике ждут сотни людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Челябинска Мария Мазитова, которая регулярно принимает лекарства, понижающие иммунитет, провела в очереди на прием врача более 8 часов. Антибиотики, которые ей выписал врач, она до сих пор не может найти в аптеках города. Об этом она рассказала URA.RU.

«Вызвать врача на дом при температуре 38, но без одышки не удалось. Мне посоветовали обратиться к дежурному терапевту в порядке общей очереди. В результате в поликлинике „Полимедика“, куда я отношусь по прописке, я находилась более 8 часов. Более ста человек все это время стояли в тесном помещении», — уточнила URA.RU Мазитова.

Челябинка заявила, что в холле поликлиники никакой социальной дистанции не соблюдалось. А после того, как ей выписали рецепт на антибиотики, найти лекарство не удалось ни в одной аптеке.

«Я была вынуждена сидеть в общей очереди целый день с людьми, возможно, с гриппом или ковидом. В аптеке лекарств нет. Почему ситуация с пандемией просто пущена на самотек?», возмутилась челябинка.

«Действительно, сейчас во всех четырех филиалах поликлиники огромный поток пациентов, врачей не хватает. Мы бросаем все силы, но только на дом ежедневно поступает более 30 вызовов в сутки. Раньше мы ориентировали жителей, что дежурный врач придет к ним домой в течение суток, сейчас счет идет уже до двух суток. Дежурные врачи сами уходят на больничный, так как заражаются от пациентов», — подтвердили URA.RU информацию в поликлинике «Полимедика».