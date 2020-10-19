Человек, похожий на главу Рыбнадзора, избил старика Скрин с видео от читателя URA.RU

В рамках проведения спецоперации на озере Аргази (Челябинская область) пострадал 71-летний челябинец Александр Суменков. Об избиении пожилого человека сообщили URA.RU очевидцы инцидента.

«Около 12 дня 17 октября на база отдыха „УралАЗ“ мужчина опрокинул 71-летнего Александра Суменкова спиной на камень и прижал коленом горло к земле. Его напарник в маске и нашивками „ОМОНа“ стоял рядом. Они не представились и заявили, что это спецоперация. У всех мужчин забрали документы и увели на соседнюю базу отдыха без объяснения причин», — рассказали URA.RU очевидцы события.

Друзья избитого пенсионера вступились за него и записали видео. Они выяснили, что нападавший очень похож на начальника рыбохраны Челябинской области Владимира Лосева.

«У пенсионера сильный ушиб ребер, внутренняя гематома и сильный стресс. Перед ним никто не извинился. Он вызвал полицию и снял побои, сейчас проходит лечение», — уточнили URA.RU очевидцы.

Рыбаки Челябинской области возмущены этим инцидентом и потребовали сотрудников комитета по рыбоводству и рыболовству Общественной палаты Челябинской области провести служебное расследование. Связаться с Лосевым не удалось. На звонок корреспондента URA.RU на мобильный телефон он не ответил.