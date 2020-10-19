Надзорный орган установил, что оснований для выселения студентов у вуза не было Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермская транспортная прокуратура отреагировала на выселение из общежития студентов Пермского института желдортанспорта (ПИЖТ, филиал Уральского государственного университета путей сообщения). Надзорный орган провел по данному факту проверку и установил, что оснований для выселения студентов не было. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что студенты старших курсов очной формы обучения переселены в другое общежитие в отсутствии необходимости и соответствующих оснований. С целью устранения выявленных нарушений закона, Пермским транспортным прокурором ректору Уральского государственного университета путей сообщения внесено представление (головной вуз — прим. ред.)», — поясняет прокуратура.

В пресс-службе УрГУПС корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать решение прокуратуры позже. В начале учебного года ПИЖТ выселил несколько десятков студентов-старшекурсников из общежития, которое расположено в Перми на бульваре Гагарина, 47. На их места заселили первокурсников вуза. В УрГУПС отмечали, что студенты были выселены на время, поскольку проходили обучение дистанционно.