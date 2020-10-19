19 октября 2020
18 октября 2020

Прокуратура в Перми заступилась за студентов. Их выселили из общежития

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, прокуратура, погоны
Надзорный орган установил, что оснований для выселения студентов у вуза не было Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермская транспортная прокуратура отреагировала на выселение из общежития студентов Пермского института желдортанспорта (ПИЖТ, филиал Уральского государственного университета путей сообщения). Надзорный орган провел по данному факту проверку и установил, что оснований для выселения студентов не было. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что студенты старших курсов очной формы обучения переселены в другое общежитие в отсутствии необходимости и соответствующих оснований. С целью устранения выявленных нарушений закона, Пермским транспортным прокурором ректору Уральского государственного университета путей сообщения внесено представление (головной вуз — прим. ред.)», — поясняет прокуратура.

В пресс-службе УрГУПС корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать решение прокуратуры позже. В начале учебного года ПИЖТ выселил несколько десятков студентов-старшекурсников из общежития, которое расположено в Перми на бульваре Гагарина, 47. На их места заселили первокурсников вуза. В УрГУПС отмечали, что студенты были выселены на время, поскольку проходили обучение дистанционно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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