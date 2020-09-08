Вуз выселил студентов без их ведома, поскольку они были на дистанционном обучении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентов-старшекурсников Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ, филиал УрГУПС), обучающихся дистанционно, выселили из общежития. На их места заселили первокурсников вуза. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила пермская общественница Людмила Елтышева. По ее словам, из-за нехватки мест в общежитиях первокурсникам предложили снимать квартиры.

Родители учащихся пожаловались врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину. «Когда родители стали возмущаться, директор института [Евгений] Гомола нашел блестящее решение проблемы нехватки мест в общежитиях. Чтобы заселить первокурсников в общежитие на Бульваре Гагарина, 47, оттуда выселили студентов 3-4 курсов, которых с 1 сентября отправили на дистанционное обучение», — пишет Елтышева.

Таким образом, «десятки студентов оказались на улице», а их личные вещи собрали в мешки и «свалили на первом этаже корпуса». Заведующая общежитием Людмила Костина не ответила на звонок корреспондента агентства. URA.RU также попросило прокомментировать ситуацию с выселением студентов ПИЖТ головной вуз — УрГУПС. На момент публикации новости ответ не получен.

На сайте института указано, что администрация ПИЖТ приняла решение «в виде исключения заселить всех студентов нового набора, нуждающихся в общежитии, временно». Уточняется, что первокурсники будут проживать в общежитиях до конца сентября.

Ранее URA.RU писало о том, что в вузе подделывали зачетные книжки студентов и экзаменационные ведомости. Сейчас по данному факту Пермский следственный отдел СКР на транспорте проводит доследственную проверку, возбуждено уголовное дело.