19 октября 2020

В Свердловской области умер знаменитый певец

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Данилом Халимовым в доме прощания «Вознесение». Екатеринбург, прощание с данилом халимовым
Когда пройдет прощание, пока неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области скончался Заслуженный артист Российской федерации, солист Театра эстрады Валерий Топорков, сообщили URA.RU близкие артиста. По их словам, последние несколько недель он провел в реанимации.

По данным близких Топоркова, проблемы со здоровьем у знаменитого певца начались несколько лет назад. В июле 2020 года он перенес инфаркт, затем стала прогрессировать гангрена.

Время и место прощания с Валерием Топорковым пока неизвестны. Новость дополняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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