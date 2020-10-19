В Свердловской области умер знаменитый певец

Когда пройдет прощание, пока неизвестно
В Свердловской области скончался Заслуженный артист Российской федерации, солист Театра эстрады Валерий Топорков, сообщили URA.RU близкие артиста. По их словам, последние несколько недель он провел в реанимации.
По данным близких Топоркова, проблемы со здоровьем у знаменитого певца начались несколько лет назад. В июле 2020 года он перенес инфаркт, затем стала прогрессировать гангрена.
Время и место прощания с Валерием Топорковым пока неизвестны. Новость дополняется.