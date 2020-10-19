19 октября 2020

Чиновники Тюмени не доверяют рублю, и хотят зарплату в долларах

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, кейс, деньги
Тюменские чиновники предпочли бы зарплату в валюте Фото: Pixabay

Более трети жителей Тюмени предпочли бы получать зарплату в иностранной валюте. Такие данные приводит служба исследований компании HeadHunter. Чаще всего вознаграждение в долларах желают иметь те, у кого довольно высокие зарплаты — чиновники, айтишники и сотрудники добывающих компаний.

«На вопрос о том, хотели бы они получать зарплату в иностранной валюте, 34% жителей Тюменской области ответили положительно. Любопытно, что зарплату в долларах чаще хотели бы получать ИТ-специалисты и представители сферы „Добыча сырья“, а также госслужащие», — говорится в пресс-релизе компании HeadHunter.

Есть среди жителей Тюмени и те, кто предпочитает российский рубль. 66% опрошенных высказались в пользу отечественной валюты.

«Интересно, что те, кто не хотел бы получать зарплату в валюте других стран, преобладают среди представителей рабочего персонала, бухгалтеров, рекрутеров и медиков (в среднем — две трети из каждой профсферы)», — подчеркивают аналитики.

Ранее URA.RU писало о том, что с начала года доходы сократились у 37% тюменцев. По этому показателю регион занял первое место в стране, установив антирекорд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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