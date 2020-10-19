19 октября 2020

В Свердловской области зафиксировали пик нагрузки на скорые

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Пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Екатеринбург, креков павел
Павел Креков считает ситуацию в области стабильной Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 19 октября зафиксированы пиковые нагрузки на службу скорой помощи. Машины ехали к заболевшим коронавирусом, ждущим госпитализацию, до шести часов. Об этом рассказал на брифинге после заседания оперштаба замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Вчера был непростой день в работе скорой помощи. Сроки выезда за больными чуть больше шести часов», — рассказал Креков. В то же время он подчеркнул, что в других регионах ситуация намного серьезнее, пациенты могут ждать госпитализации до пяти дней. Он призвал жителей области не поддаваться истерии, связанной с коронавирусом и не добавлять ненужную нагрузку медицине.

Павел Креков, в частности, рассказал, что до 20% вызовов сделаны пациентами, которые не нуждаются в госпитализации. Кроме того, по его словам, некоторые свердловчане, чтобы убедиться в достоверности анализа, сдают его сразу в семи клиниках.

По словам Кекова, заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась, а число новых случаев пневмоний не увеличилось. По его мнению, это свидетельствует о том, что заболеваемость коронавирусом также вскоре пойдет на спад. Однако он признал, что число тяжелых пациентов в настоящий момент выше, чем в июле, когда в Свердловской области был пик заболеваемости коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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