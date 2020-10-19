Текслер продлил каникулы в Челябинской области из-за коронавируса

Алексей Текслер принял решение продлить отдых школьников, чтобы сбить волну заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Каникулы в школах Челябинской области будут продлены на неделю в связи с ситуацией по ОРВИ и коронавирусу. Об этом сообщил 20 октября губернатор Алексей Текслер.

«Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области. Их продолжительность составит 14 дней вместо семи вне зависимости от даты начала — в конкретных школах она может быть разной. Средним специальным учебным заведениям и ВУЗам мы рекомендуем уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидситуации», — написал глава региона в Instagram.

Текслер сослался на мнение медиков о том, что пауза в обучении позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний. «Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и восстановление сил. За это время дополнительно оснастим наши школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты», — добавил он.

На время растянувшихся каникул школьникам, чтобы удержать их дома, предложат варианты онлайн-активности: бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры и так далее.

О том, что школьные каникулы могут быть продлены в зависимости от эпидемической обстановки, 19 октября заявила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт. Отправлять школы на каникулы раньше срока власти не стали.