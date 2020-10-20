Главный выборный скандал в Челябинске завершит изгнание из партии

Над Александром Галкиным сгущаются тучи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутату гордумы Челябинска Александру Галкину грозит исключение из «Единой России» после разбирательства скандала с его помощником, работавшим на кандидата-эсера. Шансы на благополучный исход для единоросса упали из-за его активности в СМИ после закрытого заседания спецкомиссии 19 октября, сообщил URA.RU источник в партии.

Комиссия разбирала жалобу единоросса, обвинившего однопартийцев, что те несколько месяцев работали на кандидата от «Справедливой России». В итоге тот прошел в заксобрание области вместо считавшегося фаворитом предвыборной гонки члена «ЕР». Одним из «обвиняемых» был помощник Галкина, на тот момент входивший в состав регионального политсовета «ЕР». Сам Галкин покинул президиум регионального политсовета в конце сентября. В день заседания комиссии Галкин прокомментировал высказанные претензии одному из СМИ, что и вызвало гнев однопартийцев.

«Заинтересованным лицам, особенно тем, кого это касается непосредственно, запрещено публично комментировать ход разбирательства, пока ситуация не разрешится. По Галкину ситуация и так непростая, а теперь его могут просто исключить из „ЕР“», — пояснил URA.RU собеседник.

«Я удивлен, что член партии, в отношении которого идет внутрипартийное расследование, дает комментарии СМИ прежде, чем по нему примут решение. Это явное нарушение партийной дисциплины», — подтвердил URA.RU первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» и вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин. Сам Галкин в момент подготовки новости был недоступен для звонков.

По данным URA.RU, в ближайшее время выводы комиссии будут представлены президиуму регионального отделения «ЕР». Ожидается, что он примет решение уже до конца этой недели.