В Челябинске закончили расследование главного скандала выборов

За «недосмотр» Александр Галкин отделается порицанием, утверждают инсайдеры-однопартийцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат гордумы Челябинска Александр Галкин уволил помощника, который перед выборами в областной парламент работал в пользу конкурента из «Справедливой России» Дмитрия Ларина. Заявление прозвучало 19 октября на заседании специально созданной комиссии, сообщил источник URA.RU в «Единой России».

«Галкин заявил, что уволил помощника, работавшего на Ларина, — бывшего члена регионального политсовета Евгения Бакланова. По словам Галкина, он не знал, что тот несколько месяцев работал на другого кандидата», — рассказал собеседник URA.RU.

Теперь, говорит источник агентства, комиссия должна направить в президиум регионального политсовета «ЕР» свои выводы. «Скорее всего, какое-то наказание будет. Но, судя по всему, дело ограничится предупреждением или замечанием», — добавил инсайдер.

Сам Галкин и руководитель комиссии Андрей Шмидт не ответили на звонки URA.RU. Входящий в ее состав экс-депутат Владимир Бодров, проигравший Ларину, заявил URA.RU, что находится в отпуске и не знает результатов заседания. С Баклановым связаться не удалось.

Кандидат-одномандатник от «Справедливой России» Дмитрий Ларин выиграл выборы в Калининском округе — одной из двух территорий, где эсеры одержали верх над единороссами. Вопросы тогда возникли сразу к нескольким партийцам, которые отрицали помощь кандидату-конкуренту. Один из них приостановил членство в «ЕР», не дожидаясь разбирательства. Галкин покинул президиум регионального политсовета еще в конце сентября.