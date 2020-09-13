Челябинский депутат после выборов вышел из «Единой России»

Челябинский депутат Марсель Хазиев выходит из «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев написал заявление о приостановке с 14 сентября членства в «Единой России». Как он сообщил корреспонденту URA.RU, народный избранник получил предложения о вступлении в другие партии.

«Я занимаюсь правозащитной деятельностью в сфере ЖКХ. Но многие члены партии связаны с управляющими компаниями. Они интерпретируют мою деятельность как критику однопартийцев. Я оказываюсь в уязвимом состоянии. Поэтому написал заявление о приостановке членства в „ЕР“. Получил ряд предложений от других партий, в том числе на руководящие должности. Взял паузу подумать», — объяснил депутат.

На выборах в заксобрание Челябинской области Хазиев помогал кандидату-одномандатнику от «Справедливой России» Дмитрию Ларину. Тот выиграл в Калининском округе, одной из двух территорий, где эсеры сумели обыграть единороссов.