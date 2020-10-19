Масочный режим в Тюмени соблюдается далеко не везде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 ноября. Об этом ранее сообщал региональный оперативный штаб. В общественных местах тюменцы по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Проверка URA.RU показала, что эти требования соблюдаются далеко не везде.

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области будет продлен на месяц. Такое решение принято на заседании областного штаба 12 октября по предложению губернатора Александра Моора», — сообщал ранее оперативный штаб Тюменской области.

Журналисты агентства проверили, как масочный режим соблюдается на тюменском ЖД вокзале, в крупных супермаркетах и ресторанах фастфуда. Подробности — в фотоподборке URA.RU.

Охранник на центральном входе железнодорожного вокзала попросил журналистов надеть маску. Предупредив, что внутри вокзала работает полиция, которая может выписать за ее отсутствие штраф до 10 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Штраф за нарушение масочного режима на ЖД вокзале многих не пугает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Макдоналдс на Ленина, 54 без масок разворачивают на входе. Сделать заказ через уличное окно также не получится: без маски не обслужат и там Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На входе в KFC в ЦУМе висит предупреждение о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Но войти в KFC можно и без маски: ее наличие в ресторане быстрого питания проверяют только на кассе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском ЦУМе наличие маски проверяют только с одного входа… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…через KFC можно пройти и без нее Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В супермаркете «Перекресток» на Орджоникидзе, 63а напоминание о масочном режиме есть… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…а жестких требований к нему нет. Обслужить покупателя кассиры могут, даже если у него нет маски Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На входе в супермаркет «Пятерочка» на Первомайской, 7/Республики, 43 выдают бесплатные одноразовые маски Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Но эти маски не очень надежные и часто спадают. При этом, кассиры требуют, чтобы во время расчета маска закрывала лицо покупателя (можно придерживать рукой). Искать кошелек можно без нее Фото: Денис Моргунов © URA.RU