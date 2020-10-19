19 октября 2020

Где в Тюмени не работают требования режима повышенной готовности. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, осень. Тюмень, набережная
Масочный режим в Тюмени соблюдается далеко не везде Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 ноября. Об этом ранее сообщал региональный оперативный штаб. В общественных местах тюменцы по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Проверка URA.RU показала, что эти требования соблюдаются далеко не везде.

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области будет продлен на месяц. Такое решение принято на заседании областного штаба 12 октября по предложению губернатора Александра Моора», — сообщал ранее оперативный штаб Тюменской области.

Журналисты агентства проверили, как масочный режим соблюдается на тюменском ЖД вокзале, в крупных супермаркетах и ресторанах фастфуда. Подробности — в фотоподборке URA.RU.

Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
Охранник на центральном входе железнодорожного вокзала попросил журналистов надеть маску. Предупредив, что внутри вокзала работает полиция, которая может выписать за ее отсутствие штраф до 10 тысяч рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
Штраф за нарушение масочного режима на ЖД вокзале многих не пугает
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
В Макдоналдс на Ленина, 54 без масок разворачивают на входе. Сделать заказ через уличное окно также не получится: без маски не обслужат и там
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
На входе в KFC в ЦУМе висит предупреждение о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
Но войти в KFC можно и без маски: ее наличие в ресторане быстрого питания проверяют только на кассе
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
В тюменском ЦУМе наличие маски проверяют только с одного входа…
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
…через KFC можно пройти и без нее
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
В супермаркете «Перекресток» на Орджоникидзе, 63а напоминание о масочном режиме есть…
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
…а жестких требований к нему нет. Обслужить покупателя кассиры могут, даже если у него нет маски
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
На входе в супермаркет «Пятерочка» на Первомайской, 7/Республики, 43 выдают бесплатные одноразовые маски
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень
Но эти маски не очень надежные и часто спадают. При этом, кассиры требуют, чтобы во время расчета маска закрывала лицо покупателя (можно придерживать рукой). Искать кошелек можно без нее
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...