Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 ноября. Об этом ранее сообщал региональный оперативный штаб. В общественных местах тюменцы по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Проверка URA.RU показала, что эти требования соблюдаются далеко не везде.
«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области будет продлен на месяц. Такое решение принято на заседании областного штаба 12 октября по предложению губернатора Александра Моора», — сообщал ранее оперативный штаб Тюменской области.
Журналисты агентства проверили, как масочный режим соблюдается на тюменском ЖД вокзале, в крупных супермаркетах и ресторанах фастфуда. Подробности — в фотоподборке URA.RU.
Охранник на центральном входе железнодорожного вокзала попросил журналистов надеть маску. Предупредив, что внутри вокзала работает полиция, которая может выписать за ее отсутствие штраф до 10 тысяч рублей