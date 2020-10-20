В России начали закрывать вузы на карантин

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты
В университете Баумана закрыли три корпуса до следующего понедельника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Три корпуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана временно закрыты по предписанию Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«На ближайшие дни три корпуса на дезинфекцию будут закрыты три корпуса [из 24-х]. В пятницу, после проведения контрольных мероприятий, будет принято решение. В понедельник планируем вновь открыться в очном формате», — сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Патрики. Он уточнил, что роста заболеваемости в университете не наблюдается, студенты и преподаватели соблюдают все меры профилактики.

О том, что университет имени Баумана временно закрыли из-за нарушений требований по COVID-19 сообщили в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией. Ректор вуза Анатолий Александров в разговоре с РИА «Новости» уточнил, что эпидемиологическая обстановка в вузе находится под контролем. Вместе с тем руководство учреждения обсуждает с московскими санитарными службами вопрос о необходимости ухода на карантин.

Ранее министр науки РФ Валерий Фальков назвал условие перевода российских вузов на дистанционное обучение. По его словам, решение об этом будет принимать руководство каждого университета, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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