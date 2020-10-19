В Курганской области ужесточен карантин

В Зауралье принято решение запретить массовые мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые меры по профилактике распространения коронавируса вводят в Курганской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

«В регионе запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», — отмечено в сообщении оперативного штаба. Соответствующее постановление губернатора Курганской области принято 20 октября.

Последнее ужесточение карантина в Курганской области произошло десять дней назад. Тогда было принято решение ввести обязательную самоизоляцию для зауральцев старше 65 лет. Пожилым разрешено выходить из дома только в нескольких случаях: если необходимо обратиться ко врачам, прийти на работу, в магазины или выгулять питомцев.

По данным на 20 октября, в Курганской области зафиксировано 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 5074 случая COVID-19.