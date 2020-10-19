Новый рекорд по коронавирусу зафиксировали в Курганской области

Больных коронавирусом обнаружили в Кургане и нескольких районах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 20 октября подтвердились рекордные 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Ранее больше всего больных коронавирусом за день в области обнаружили 18 октября. Тогда выявили 75 случаев.

«На 20 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 44 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Альменевском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 5074 больных коронавирусом. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.