По версии чиновников, единороссы имеют наиболее высокие шансы на победу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Соперники «Единой России» на довыборах в гордуму Екатеринбурга имеют меньший рейтинг, чем кандидаты от партии власти, сообщил источник URA.RU, знакомый с результатами первых социологических исследований. По словам собеседника агентства, рейтинги Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район) и Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район), которых поддержало руководство региона, находятся на уровне 30%.

«Однако к этим данным нужно относиться осторожно — они лишь предварительные», — отметил источник URA.RU. По его словам, методика подсчета выглядела следующим образом: по заказу властей социологи посчитали узнаваемость всех кандидатов, их рейтинги (процент избирателей, готовых проголосовать за политика) и антирейтинги, а затем установили среднее значение. «Первые опросы показывают, что узнаваемость у Швалева и Чачина на порядок выше, чем у их оппонентов», — сказал источник URA.RU, не уточнив количество респондентов и сроки, в которые проводились замеры.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга намечены на 22 ноября. Горизбирком допустил до участия в них десять кандидатов — по пять в каждом округе. С Виталием Чачиным в округе конкурируют Евгений Луконин (ЛДПР), Виталий Ряписов (КПРФ), Александр Смолин («Справедливая Россия») и Дмитрий Трынов («Яблоко»). А Антону Швалеву противостоят православная активистка Оксана Иванова («СР»), Александр Каптюг (ЛДПР), Владислав Постников («Яблоко») и Ольга Прожерина (КПРФ).

Самовыдвиженцы в кампании не представлены. Как писало URA.RU, причина снятия с довыборов как минимум одного из них — юриста Ярослава Мелехина (округ №3, Верх-Исетский район) — может быть политической. По информации агентства, власти опасались за то, что, поскольку его фамилия созвучна фамилии действующего депутата гордумы Сергея Мелёхина, узнаваемость Мелехина в округе может быть выше, чем у Швалева.