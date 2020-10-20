20 октября 2020

Глава Пентагона призвал союзников агрессивно сдерживать Россию

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Глава Пентагона призвал подготовиться к наихудшим сценариям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США совместно с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям. С таким заявлением выступил в Атлантическом совете министр обороны США Марк Эспер.

«Мы видим, как Россия и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно», — сказал глава Пентагона, призвав подготовиться к наихудшим сценариям. Он признался, что в Вашингтоне не ожидали от России масштабной активности после развала Советского союза.

«Мы не стремимся вступить в конфликт ни с одной из этих стран. Мы не стремимся ограничивать Китай. Мы хотим, чтобы это был мирный подъем, в рамках международных правил, международного порядка, норм, которые давали нам выгоды десятилетиями. А сейчас обе страны нарушают их на постоянной основе. И мы должны выступить и защищать эту систему», — пояснил Эспер.

В середине августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные в Европе перегруппировываются для наращивания военного присутствия у границ РФ. Такая стратегия, по его словам, направлена на сдерживание российской стороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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