Председатель думы Александровска записала обращение к губернатору Пермского края Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель думы Александровского округа (Пермский край) Марина Зимина выступила с обращением к губернатору Дмитрию Махонину. Видео опубликовано в соцсетях. Зимина считает, что сотрудники администрации губернатора виноваты в том, что в округе до сих пор не избран глава. Однако источник из политической тусовки полагает, что за скандалом стоит другой человек.

«Прошу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина разобраться со сложившейся в городе ситуации. На протяжении этого года ведется борьба за пост главы администрации Александровского округа, в которую постоянно вмешиваются отдельные сотрудники администрации губернатора края — Александр Смертин и Андрей Ганзий», — отметила депутат.

Первый возглавляет в администрации департамент внутренней политики, второй — департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления. Зимина добавила, что Смертин и Ганзий «неоднократно меняли свою позицию в конкурсной комиссии», каждый раз поддерживая разных кандидатов, выдвигавшихся на пост главы округа.

По мнению источников, знакомых с ситуацией, за обращением может стоять бывший глава Александровского района Александр Шицын. «Он не прошел в финал конкурса и теперь пытается его сорвать», — полагает собеседник.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе губернатора, у Смертина, Ганзия и Шицына URA.RU не удалось. В пресс-службу главы региона направлен запрос.

URA.RU писало, что внеочередное заседание думы Александровского округа, на котором планировалось избрать главу, было временно прекращено из-за нарушения думой требований безопасности по коронавирусу. Данное решение было принято председателем думы, однако местная прокуратура признала его незаконным, указав, что оно «нарушает законодательство».

Александровский округ уже год остается без мэра. Сейчас на кресло главы претендуют два кандидата: руководитель МУП «Теплоэнергетика», экс-глава Александровска Владимир Хомяков и муниципальный депутат Ольга Лаврова.