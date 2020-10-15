В Пермском крае сорваны выборы мэра

Заседания думы временно прекращены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Александровском округе (Пермский край) вновь сорваны выборы главы. Заседания местной думы, на котором должны были избрать руководителя округа, временно прекращены. Постановление опубликовано на сайте местной администрации.

«Временно с 16 октября прекратить проведение заседаний думы. Все ранее назначенные заседания, в том числе на 21 октября, 22 октября и т. д., временно отменяются до издания мною соответствующего распоряжения», — говорится в постановлении за подписью главы представительного органа Марины Зиминой.

В документе уточняется, что дума пренебрегла требованиями безопасности, установленными Роспотребнадзором в связи с распространением коронавируса. В частности, во время заседаний не использовались средства защиты, а участники заседаний не соблюдали социальную дистанцию. Теперь думе грозит штраф в размере до 500 000 рублей. Сейчас для проведения заседаний подыскивается подходящее помещение.

URA.RU писало, что Александровский округ уже год остается без мэра. Конкурс по выбору главы срывался несколько раз из-за разногласий между депутатами. Сейчас на кресло главы претендуют два кандидата: руководитель МУП «Теплоэнергетика», экс-глава Александровска Владимир Хомяков и муниципальный депутат Ольга Лаврова. Планировалось, что депутаты изберут главу 21 октября.