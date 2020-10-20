20 октября 2020

Раскрыт фактор, который снижает защиту организма от коронавируса

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Дезинфекция от коронавируса. Челябинск, дезинфекция, коронавирус, сиз, ковид, средства защиты
Из-за холода защита организма может ослабнуть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за резких перепадов температур защита организма от инфекций может снизиться. Человек становится подвержен в том числе и коронавирусу, сообщает Роспотребнадзор.

«Переохлаждение может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — сказано на сайте Роспотребнадзора. Резкие изменения температур обусловлены наступившим осенне-зимнем периодом.

Защита человека слабеет, когда в холода температура тела падает ниже 35 градусов. Чтобы этого избежать, Роспотребнадзор рекомендует проверять работу отопления, чтобы поддерживать тепло в помещениях, уточняет агентство Nation news.

20 октября стало известно, что в части России ожидается снег и минусовая температура, пишет RT. При этом 18 октября впервые в истории коронавирус убил 1,5 тысячи человек в России в рекордные сроки, напомнил телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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