Раскрыт фактор, который снижает защиту организма от коронавируса

Из-за резких перепадов температур защита организма от инфекций может снизиться. Человек становится подвержен в том числе и коронавирусу, сообщает Роспотребнадзор.
«Переохлаждение может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — сказано на сайте Роспотребнадзора. Резкие изменения температур обусловлены наступившим осенне-зимнем периодом.
Защита человека слабеет, когда в холода температура тела падает ниже 35 градусов. Чтобы этого избежать, Роспотребнадзор рекомендует проверять работу отопления, чтобы поддерживать тепло в помещениях, уточняет агентство Nation news.
20 октября стало известно, что в части России ожидается снег и минусовая температура, пишет RT. При этом 18 октября впервые в истории коронавирус убил 1,5 тысячи человек в России в рекордные сроки, напомнил телеканал «
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