Скорый выход из карантина для курганцев маловероятен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последнюю неделю в Курганской области дважды фиксировали рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом за день. Из-за этого, по прогнозам URA.RU, улучшение ситуации в регионе маловероятно.

Для нового этапа снятия ограничений региону нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

В Курганской области можно ввести послабления, если данный коэффициент четыре дня подряд продержится ниже 0,5. Это возможно в оптимистичном сценарии, для которого число новых случаев заражения ежедневно должно сокращаться на 14, но это маловероятно. В сентябре для оптимистичного сценария хватало ежедневного снижения на шесть случаев.

По стабильному прогнозу, в регионе будут ежедневно регистрировать по 64 новых случая заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). По пессимистичному прогнозу, число заболевших ежедневно будет оставаться на том же уровне.

На 13 октября в Курганской области подтвердили 67 случаев заражения COVID-19 за день, что является рекордом для региона. Всего в области коронавирус обнаружили у 4565 человек. В области продолжает действовать масочный режим, а для людей старше 65 лет власти ввели обязательную самоизоляцию.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU