Умер протоиерей Смирнов

Служителю РПЦ было 69 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России скончался протоиерей Дмитрий Смирнов. Ему было 69 лет, сообщает пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — сообщает РБК. Информации о причинах смерти и дне похорон пока нет.

29 сентября сообщалось, что священник Дмитрий Смирнов попал в реанимацию. Причиной болезни был не коронавирус, уточняет «Национальная служба новостей». За месяц до этого протоиерея отстранили от должности по состоянию здоровья, пишет агентство Nation news.

Дмитрий Смирнов известен своими скандальными высказываниями. Протоиерей выступал против абортов, отрицал существование коронавируса и боролся с пропагандой гомосексуализма. Также Смирнов с активистами срывал праздник радиостанции «Серебряный дождь» и заявлял, что будущее за мусульманами.