На Челябинскую область надвигаются морозы и снег

В Челябинской области ожидается снег и гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области уже в ближайшие дни ночные температуры упадут до 9 градусов мороза. Как сообщают синоптики, в горных районах ожидаются гололедица и снег.

«В Челябинской области ожидается ухудшение погоды. К пятнице ночные температуры достигнут 9 градусов мороза, дневные будут колебаться около нуля. Осадки в виде мокрого снега могут привести к гололедице», —говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Челпогода».

В Челябинске дневные температуры к выходным постепенно снизятся с 5 градусов тепла до нуля градусов, ночные достигнут к пятнице 6 градусов мороза. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Как уточнила URA.RU главный синоптик Челябинской области Наталья Ячменева, переход среднесуточных температур через нулевую отметку является переходом на зимнее время. В нашем регионе каждый год он приходится на разные числа и даже месяцы. Так, в 2004 году с 12 по 14 октября в Челябинске уже была метель, а в 2008 году переход состоялся лишь 11 декабря.