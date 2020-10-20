Власти захотели бесплатно раздавать лекарства пермякам с COVID

Возможность бесплатной раздачи лекарств осудит оперштаб Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края рассмотрят возможность бесплатной выдачи лекарств жителям края, которые лечатся от коронавируса дома. Об этом в ходе заседания краевого правительства заявил губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что из-за перебоев с лекарственным обеспечением «в обществе есть недовольство».

«Все, что необходимо мы должны с вами предпринимать. На ближайшем оперштбе я бы хотел, чтобы мы рассмотрели и обсудили со специалистами Роспотребнадзора, какие меры нам необходимо предпринять для того, чтобы разгрузить медицину. В частности, рассмотреть возможность бесплатной выдачи лекарств людям, которые лечатся дома, увеличить мощность и скорость тестирования, возможность дальнейшей работы театров и кинотеаторов», — сказал Махонин, уточнив, что задачи вводить новые ограничения у краевого правительства нет, поскольку «все от них уже устали».

В пресс-службе краевого правительства URA.RU уточнили, что ближайшее заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса состоится сегодня. Пермском крае третью неделю растет уровень заболеваемости коронавирусом. По данным на 20 октября в регионе выявлено 128 новых инфицированных COVID-19 за сутки, общее число заболевших достигло 11 862.