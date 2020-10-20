Мэра Екатеринбурга оправдали за призыв к самосуду в транспорте

Александр Высокинский призвал пассажиров самостоятельно высаживать ковид-диссидентов Фото: Александр Исаков © URA.RU

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В мэрии Екатеринбурга попытались оправдать своего шефа Александра Высокинского за призыв выкидывать ковид-диссидентов из транспорта. Пресс-служба муниципалитета попросила не выдергивать слова градоначальника из контекста.

«Не нужно интерпретировать эту фразу дословно. Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску», — озвучили в мэрии официальную трактовку слов мэра в интервью. В ведомстве добавили, что городская инспекция проводит ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в транспорте, торговых центрах и других общественных местах.

Высокинского обвинили в нетерпимости после призыва самим пассажирам выгонять из транспорта нарушителей масочного режима. Слова прозвучали в одном из интервью. На вопрос ведущей: «Пассажиры нам пишут: „Давайте мы сами будем выгонять ковид-диссидентов из транспорта“. [Допустимо ли это?]» — мэр ответил: «Можно и нужно».