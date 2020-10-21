Стример Mellstroy объяснил, почему избил модель из Челябинска

Mellstroy хочет ответить за избиение сугубо по закону (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У стримера Mellstroy (Андрея Бурима) сдали нервы, из-за чего он и избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. В этом Бурим признался сам в ходе новой прямой трансляции.

«На стриме есть момент, где она сказала, что она под мескалином. Я на нее сгорел с того, насколько ей было вообще все равно на мои слова. Да, виноват. Я должен понести адекватное наказание исключительно в рамках закона, не в рамках «сжечь на костре», — объяснил Mellstroy в своем новом стриме.

Примечательно, что в своем telegram-канале «Mellstroy движ» Бурим выложил скрин сообщения, где стримеру объяснили — максимум, что ему грозит это штраф и условный срок. Минимум — просто штраф за моральный ущерб. В том же сообщении, размещенном на канале Mellstroy, адресант заявляет, что девушка якобы «бомжиха» и соврала о полученных травмах.

Сам стример в своем telegram уверяет, что раньше девушка занималась проституцией. Он считает, что сейчас она просто решила прославиться за его счет. «Возможно дам денег, возможно так решу», — заключил Mellstroy.

Бурим отметил, что просто поддался на провокацию Ефремовой и абсолютно не является сторонником избиения девушек. Стример говорит, что сейчас он готов помочь избитой Алене Ефремовой.

ЧП с избиением произошло 18 октября. В прямом эфире стример накинулся на Ефремову и избил ее головой об стол. У нее ушибы и сломаны брекеты, рассказала пострадавшая. Правоохранители начали проверку по этому поводу, пишет «Национальная служба новостей». Однако позже Ефремова заявила, что не будет заявлять на Бурима в полицию, уточняет телеканал 360.