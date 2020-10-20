В Кургане отремонтировали дорогу и поставили новый знак Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На отремонтированном участке дороги в Кургане поменяли схему движения и запретили по ней ездить. Знак «Въезд запрещен» установлен на улице Мостостроителей при выезде из туннеля от завода «Курганстальмост». Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу предупредить всех водителей о новом запрещающем знаке. На кольце при выезде из туннеля от «Курганстальмоста» установили «кирпич», — написал один из участников паблика «Инцидент Курган».

То есть при выезде из туннеля и от дачного поселка можно ехать только направо и далее по кольцу. Также автор поста напомнил, что за проезд под «кирпич» водителям грозит лишение водительского удостоверения.

В комментариях курганцы отметили, что не помешал бы еще предупреждающий знак о кольцевом движении. Другие отметили, что теперь автобусам общественного транспорта будет проще и удобнее разворачиваться.

Курганских водителей просят обратиться внимание на изменившуюся схему движения Фото из группы «Инцидент Курган» во «ВКонтакте»