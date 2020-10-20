20 октября 2020

В Кургане отремонтировали дорогу и запретили по ней ездить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган, каток, асфальт, ремонт дороги
В Кургане отремонтировали дорогу и поставили новый знак Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На отремонтированном участке дороги в Кургане поменяли схему движения и запретили по ней ездить. Знак «Въезд запрещен» установлен на улице Мостостроителей при выезде из туннеля от завода «Курганстальмост». Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу предупредить всех водителей о новом запрещающем знаке. На кольце при выезде из туннеля от «Курганстальмоста» установили «кирпич», — написал один из участников паблика «Инцидент Курган».

То есть при выезде из туннеля и от дачного поселка можно ехать только направо и далее по кольцу. Также автор поста напомнил, что за проезд под «кирпич» водителям грозит лишение водительского удостоверения.

В комментариях курганцы отметили, что не помешал бы еще предупреждающий знак о кольцевом движении. Другие отметили, что теперь автобусам общественного транспорта будет проще и удобнее разворачиваться.

Курганских водителей просят обратиться внимание на изменившуюся схему движения
Фото из группы «Инцидент Курган» во «ВКонтакте»
Новый знак появился на выезде из тоннеля на ул. Мостостроителей
Фото из группы «Инцидент Курган» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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