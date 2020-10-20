Артему Клименко страшно за тех челябинцев, кто уже болеет или может заболеть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Артем Клименко и его жена, пролечившись в стационаре от коронавируса, четыре дня не могут дождаться врача из поликлиники и итоговых тестов на COVID. В таком же положении оказались и сотни больных, закрепленных за поликлиникой горбольницы №5, написал Клименко главе города Наталье Котовой.

Супруги Клименко с большим трудом смогли лечь в больницу 9 октября, а выписались 18 октября. «Столкнулись с тем, что после выписки люди брошены, не понимая, что делать, и имея возможность заражать других», — говорится в документе (есть в редакции). «Мы очень благодарны медикам стационара, это прекрасные люди. Проблемы начались после выписки. Мне сказали, что передадут информацию обо мне („актив“) в поликлинику ГКБ №5 для выезда терапевта на дом 19 октября. Весь день 19 октября я звонил в поликлинику, но телефоны все время заняты. Полагаю, что и больные с другими диагнозами не смогли получить помощь только из-за того, что никто в поликлинику не мог дозвониться», — пишет Клименко.

Когда 20 октября знакомые оформили ему вызов терапевта в регистратуре, оказалось, что информацию из стационара в поликлинике не получили. «Больше того, выяснилось, что терапевт якобы у нас побывал вчера и позавчера. Продолжаем ждать, может быть, сегодня он появится у нас по-настоящему», — рассказал Клименко URA.RU.

«Прошу разобраться в ситуации и принять все необходимые меры для организации лечения пациентов и сопровождения их после выписки из больницы. Иначе распространение коронавируса примет еще более ужасающие масштабы», — заключает депутат. Телефоны поликлиники ГКБ №5 действительно не отвечают. В горздраве Челябинска обещали разобраться в ситуации и прокомментировать ее позднее.