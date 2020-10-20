В школе-интернате под Челябинском рассказали о вспышке COVID

В соцучреждении заболели сотрудники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Есаульской школе-интернате (Челябинская область) произошла вспышка коронавируса. Интернат закрыли на санобработку, у троих сотрудников подтвердили COVID, рассказали URA.RU источники в поселке.

«COVID-19 официально подтвержден у троих сотрудников и воспитателей. Кроме того, еще от 4 до 8 сотрудников находятся на больничном», — сообщили жители.

По их данным, 15 октября интернат закрыли на санобработку, а оставшихся сотрудников и детей с признаками ОРВИ перевезли в здание местной школы. При этом сотрудники не получили предписания Роспотребнадзора о самоизоляции, сам интернат на карантин не закрыт.

Директор интерната Евгения Синицына эту информацию опровергла. Она заявила URA.RU, что в ее учреждении с начала эпидемии было выявлено всего два подтвержденных случая коронавируса. Специалисты министерства социальных отношений региона, которые выехали в школу-интернат, также опровергли информацию о вспышке.

«В первом случае человек заболел в отпуске и ни с кем в интернате не контактировал. Второй сотрудник был своевременно изолирован от детей и коллектива», — пояснила URA.RU в пресс-секретарь министерства Дина Суворина. По ее данным, все контактные лица были переведены на дистанционный режим.

«У сотрудников и детей взяты анализы, результаты ожидаются в ближайшее время. По предписанию Роспотребнадзора была проведена дезинфекция помещений», — сказали URA.RU в министерстве.

В министерстве добавили, что на время дезинфекции действительно дети и сотрудники на четыре часа были размещены в местной школе. Сотрудники и воспитанники были обеспечены водой и сухим пайком.