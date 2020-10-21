В Кремле ответили на слухи о засекреченных испытаниях ракеты

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, песков дмитрий, портрет
По словам Дмитрия Пескова, нужно ориентироваться на официальную информацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Информация иностранных журналистов об испытаниях российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предложили бы с большим зазором в доверии относиться к достоверности таких новостей. Ориентироваться на официальную информацию от российской стороны», — подчеркнул Песков во время своего конференц-колла.

Ранее в CNN заявили о том, что Россия готовится к возобновлению испытаний ракеты «Буревестник». К такому выводу журналисты пришли анализируя снимки со спутника, на которых на полигоне на архипелаге Новая Земля ведутся строительные работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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