В Кремле ответили на слухи о засекреченных испытаниях ракеты

По словам Дмитрия Пескова, нужно ориентироваться на официальную информацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Информация иностранных журналистов об испытаниях российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предложили бы с большим зазором в доверии относиться к достоверности таких новостей. Ориентироваться на официальную информацию от российской стороны», — подчеркнул Песков во время своего конференц-колла.

Ранее в CNN заявили о том, что Россия готовится к возобновлению испытаний ракеты «Буревестник». К такому выводу журналисты пришли анализируя снимки со спутника, на которых на полигоне на архипелаге Новая Земля ведутся строительные работы.