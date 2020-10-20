Кредиторы нашли способ избавить пермский завод-банкрот от долгов

Конкурсный управляющий ПАО «МЗ» оценит вариант с замещением активов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кредиторы ПАО «Мотовилихинские заводы» (ПАО «МЗ»), которое признано банкротом, нашли способ избавить предприятие от долгов, сохранив производство и рабочие места. Конкурсному управляющему заводом Андрею Бересневу поручено рассмотреть возможные варианты замещения активов «Мотовилихинских заводов». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к структурам предприятия.

«Конкурсный управляющий должен оценить целесообразность применения процедуры замещения активов ПАО „МЗ“ с учетом обязательного сохранения готового производства для исполнения гособоронзаказа и мобилизационного задания, а также экономической эффективности реализации активов должника по максимально возможной цене», — сообщил источник, пояснив, что такая процедура предусмотрена законом «О банкротстве».

Она предусматривает создание на базе имущественного комплекса предприятия одного или нескольких АО, «очищенных» от непрофильного имущества. На новые предприятия переводятся сотрудники и переоформляются в упрощенном порядке все лицензии должника. Это позволяет начать новый бизнес с нуля. Акции новых АО должны быть проданы на торгах в рамках процедуры банкротства, а полученную от их продажи прибыль направят на удовлетворение требований кредиторов. В пресс-службе «Мотовилихинских заводов» URA.RU подтвердили данную информацию.

ПАО «МЗ» признано банкротом в апреле 2018 года. Общая сумма включенных в реестр требований кредиторов превышает 17 млрд рублей. Выход ПАО «МЗ» из процедуры банкротства рассчитан на 2020—2021 годы. В сентябре этого года новым конкурсным управляющим предприятием был назначен Андрей Бересев.