20 октября 2020

Курганский завод продают на Avito

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский машиностроительный завод (КМЗ) , кмз, детали двигателя
Продавец предлагает купить завод за 100 млн рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шадринский машиностроительный завод (Курганская область) выставили на продажу за 100 млн рублей. Объявление разместили на сайте объявлений Avito.

«Продажа. ООО ПКП ШМЗ», — указано в объявлении. Продавец оценил стоимость завода площадью 21 889 квадратных метров в 100 млн рублей.

Завод занимается литейным производством, механической обработкой, производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. На момент написания новости по номеру телефона, указанному в объявлении, никто не ответил. Также не удалось дозвониться до директора завода Рустема Протасова по номеру телефона, который был указан на сайте компании.

В 2019 году в отношении руководства ШМЗ было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам. Задолженность предприятия составила более 200 тыс. рублей. В 2018 году завод сменил владельца. Несмотря на то что фактически завод расположен в Шадринске, юридический адрес компании находится в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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