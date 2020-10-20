Курганский завод продают на Avito

Продавец предлагает купить завод за 100 млн рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шадринский машиностроительный завод (Курганская область) выставили на продажу за 100 млн рублей. Объявление разместили на сайте объявлений Avito.

«Продажа. ООО ПКП ШМЗ», — указано в объявлении. Продавец оценил стоимость завода площадью 21 889 квадратных метров в 100 млн рублей.

Завод занимается литейным производством, механической обработкой, производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. На момент написания новости по номеру телефона, указанному в объявлении, никто не ответил. Также не удалось дозвониться до директора завода Рустема Протасова по номеру телефона, который был указан на сайте компании.

В 2019 году в отношении руководства ШМЗ было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам. Задолженность предприятия составила более 200 тыс. рублей. В 2018 году завод сменил владельца. Несмотря на то что фактически завод расположен в Шадринске, юридический адрес компании находится в Екатеринбурге.