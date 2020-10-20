Строительство метро в Екатеринбурге отложено на годы

Свердловские власти рассчитывали, что строительство метро частично будет компенсировано из федерального бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начало строительства второй ветки метро в Екатеринбурге отложено на два-три года из-за отсутствия федерального финансирования. Об этом заявил сенатор Аркадий Чернецкий на международном строительном форуме 100+ Forum Russia.

«Затраты на метро — это чрезвычайно серьезные затраты. Реально ситуация с федеральным бюджетом такова, что рассчитывать, что в ближайшие годы он возьмет на себя затраты по строительству екатеринбургского метро, на мой взгляд [нельзя]. Нет оснований рассчитывать, что в эти два-три года мы сможем получить необходимый объем средств», — подчеркнул Чернецкий.

Сенатор уточнил, что городу необходимо дальше готовить проектную документацию для второй ветки. Чернецкий также предложил вести ее не в западную, а в юго-западную часть Екатеринбурга.

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года пообещал проработать с властями Свердловской области вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Заявление прозвучало в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.