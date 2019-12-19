Президент России Владимир Путин пообещал проработать с властями Свердловской области вопрос строительства метро в Екатеринбурге. Заявление прозвучало в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства, вопрос задала журналистка издания Freepressa Фарида Джафарова.
«Екатеринбург становится все более современным и нуждается в таких проектах. Реализация таких проектах должна осуществляться с федеральными властями. Надо поработать с региональными властями», — ответил Путин.
Спросить президента про метро столицы Урала также хотела журналистка «Четвертого канала» Екатерина Цыганкова. До начала конференции девушка заявляла, что готовит вопрос о строительстве второй линии метрополитена в Екатеринбурге.
Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году, на первом пусковом участке было только три станции. С того времени число станций увеличилось до девяти, последняя из них — «Чкаловская» — была открыта в 2012 году. Генеральный проект метро предполагает сеть из трех линий. Пока городские власти планируют строительство второй линии.
В этом году в бюджете Екатеринбурга было заложено 250 миллионов рублей на проектирование второй ветки. Расширение инфраструктуры подземного транспорта заложено в программу подготовки к 300-летию уральской столицы. Ожидается, что к 2023 году на вторую ветку метро будет потрачено в общей сложности 73,75 миллиарда рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.
Сегодня, 19 декабря, Путин проводит 15-ю большую пресс-конференцию, в которой участвуют порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени.