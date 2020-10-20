20 октября 2020

Суд вернул 600 тыс. рублей челябинскому экс-губернатору Дубровскому

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги Дубровский хотел потратить на оплату услуг экспертов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Дело против экс-губернатора Дубровского

Экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому отказали в проведении экономической экспертизы в судебном споре с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Бывшему главе региона вернут 600 тысяч рублей, которые он собирался потратить на оплату услуг экспертов.

«Перечислить денежные средства по оплате услуг за проведение экспертизы в размере 600 тысяч рублей на расчетный счет Адвокатского бюро города Москвы „Рустам Курмаев и партнеры“ (РКП) со счета „Денежные средства учреждения во временном распоряжении“ Арбитражного суда Челябинской области», — указано в определении Арбитражного суда от 19 октября. Таким образом, средства за несостоявшуюся экономическую экспертизу вернулись адвокатам Дубровского.

Кроме того, 19 октября в качестве третьих лиц по данному делу решено привлечь все фирмы, которые были задействованы в перевозке мусора. Разбирательство отложено на 7 декабря. Руководитель адвокатского бюро Рустам Курмаев уточнил, что лично данное дело не ведет и предоставит комментарий позже.

По мнению антимонопольщиков, в период, когда Дубровский был губернатором, условия получения субсидий на вывоз мусора были составлены так, что получить их могло только ООО «Полигон ТБО». Теперь экс-глава региона и антимонопольщики судятся по делу о «мусорном сговоре» в рамках как гражданского, так и административного производства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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