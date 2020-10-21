В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Полиция города Зугдиди оцепила территорию филиала «Банка Грузии»
В грузинском городе Зугдиди злоумышленник с целью ограбления захватил заложников в филиале «Банка Грузии». Его требования неизвестны.
«Преступник, по всей вероятности, ворвался в один из филиалов банка. Уверен, что правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы происходящее завершилось мирно», — цитирует ТАСС премьер-министра Грузии Георгия Гахарию.
Среди заложников — сотрудники банка и посетители. Их количество уточняется. Полиция оцепила территорию возле банка и ведет переговоры с налетчиком.
Подписывайтесь на URA.RU в