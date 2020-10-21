В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

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Захват заложников. Нижневартовск , автомат, оружие, полиция, спецназ
Полиция города Зугдиди оцепила территорию филиала «Банка Грузии» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В грузинском городе Зугдиди злоумышленник с целью ограбления захватил заложников в филиале «Банка Грузии». Его требования неизвестны.

«Преступник, по всей вероятности, ворвался в один из филиалов банка. Уверен, что правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы происходящее завершилось мирно», — цитирует ТАСС премьер-министра Грузии Георгия Гахарию.

Среди заложников — сотрудники банка и посетители. Их количество уточняется. Полиция оцепила территорию возле банка и ведет переговоры с налетчиком.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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