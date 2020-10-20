20 октября 2020

Тюменцев снова заставляют собирать справки для маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы получить деньги, родителям снова нужно собирать справки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала, тюменцам снова нужно подтверждать свои доходы. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда РФ. Ранее из-за пандемии коронавируса начисления происходили в беззаявительном порядке.

«Период автоматического продления ежемесячных выплат из средств материнского семейного капитала завершен. Семьи, желающие продлить выплату, вновь должны подтверждать свои доходы. Им необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами», — сообщает областное отделение ПФР.

С 1 апреля, по поручению президента РФ, эта выплата пролонгировалась автоматически. Теперь этот период подошел к концу, несмотря на то что пандемия еще не закончилась. Заявления и справки о доходах тюменцы могут подать как лично, так и через кабинет на сайте ПФР или сайт госуслуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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