Сенаторы одобрили продление выплат на детей без подачи заявлений

Совет Федерации одобрил закон о продлении срока автоматического начисления ежемесячных выплат на детей. Поводом для такой инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период пандемии.
Ранее, по закону, родители могли не посещать органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей до 1 октября. Теперь срок автоматического начисления выплат продлен до 1 марта 2021 года.
«Упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии», — объяснила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова. Ранее документ поддержала Госдума.
Правительство РФ направило регионам около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми, напоминает «Национальная служба новостей». Также кабмин одобрил проект выплат на детей от трех до семи лет, пишет RT.
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