Курганцы ждут скорую помощь 9 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Кургана Сергей Федоров заявил, что к его умирающей жене не едет скорая. Женщина с подтвержденным диагнозом коронавирус теряет сознание. Температура под 40 держится более десяти дней. Об этом URA.RU рассказал Федоров.

«Не знаю, что делать. Ей все хуже, задыхается, кашляет. Скорую вызвал около 9:00. Они вызов передали в поликлинику, но никто не пришел», — рассказал муж Марины Селиховой. Он сходил в поликлинику, но врача или фельдшера застать не удалось. К проблеме подключили родственники. «Сейчас температура поднялась до 40 градусов, началась агония и провалы сознания. Я звоню с часу дня, пытаюсь добиться приезда скорой на экстренный вызов. Человек умирает. Никто не едет. Третий раз звоню диспетчеру — где скорая? Она сама чуть не плача повторяет: я ничего не могу поделать», — рассказала родственница.

Женщину лечили самостоятельно. Давали жаропонижающее и ставили уколы с антибиотиками. «Ничего не помогало. Тогда коллеги с завода „Синтез“ посоветовали другой препарат из разряда антибиотиков. Но и он не справился. Теперь температура не сбивается», — пояснил Федоров.

Журналисты URA.RU передали все контактные данные Марины в оперштаб по борьбе с коронавирусом. Информацию там приняли и обещали помочь. По последним данным, Федорову позвонили из поликлиники и сказали, что в ближайшее время машина придет.

Из-за большого числа заболевших ОРВИ и коронавирусом нагрузка на скорую помощь в Курганской области увеличилась в 5 раз. Многие медики сами ушли на больничный, в том числе и с диагнозом коронавирус.