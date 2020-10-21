Зрители «Четвертого канала» смогут увидеть самые яркие моменты с чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Четвертый канал» — официальный городской канал Екатеринбурга — стал организатором трансляции чемпионата WorldSkills Hi-Tech в России. Компания объединит эфиры более чем из 25 городов страны. Об этом URA.RU сообщила управляющая «Четверки» Элеонора Расулова.

«Трансляцию с площадок 25 холдингов и корпораций из городов России и мира организует телекомпания „Четвертый канал“. На неделю телеканал специально перепрограммировал свой эфир с целью показать все самое интересное с чемпионата своим зрителям. Для Екатеринбурга это беспрецедентно. Мы привлекли муниципальные медиакомпании России, которым только предстоит конкурс на право занять 22-ю кнопку. Они будут давать нам контент из своих городов присутствия», — уточнила она.

Зрители «Четвертого канала» смогут увидеть самые яркие моменты с чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020, который будет проходить с 23 по 30 октября. Центр управления соревнованиями расположится в ЭКСПО-Екатеринбург. Там будет работать выездная студия, откуда ведущие «Четверки» проведут прямые включения, зададут вопросы спикерам, расскажут о промежуточных итогах состязаний и номинациях.

Всего в соревнованиях примут участие более 300 конкурсантов из России и 12 стран мира. Участники будут состязаться в 23 компетенциях. Трансляции запланированы ежедневно с 24 по 29 октября с 14:00 до 17:00. «Четвертый канал» в прямом эфире покажет открытие (23 октября) и закрытие чемпионата (30 октября).

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 лет. Чемпионат проходит в Екатеринбурге с 2014 года.