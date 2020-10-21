Александр Виноградов ждет повторных тестов, подтверждающих успех лечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр города Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов получил первый отрицательный тест на коронавирус и ждет второго, чтобы вернуться на работу. Он рассказал URA.RU, как протекала болезнь.

«Поначалу все выглядело как обычное недомогание, даже температура держалась около 37. Тест на COVID я решил сдать после того, как узнал, что им заболел одноклассник сына. Результат оказался положительным», — рассказал URA.RU градоначальник.

Тем временем улучшение состояния прекратилось. «Температура снизилась, но начались сильнейшие головные боли. Начали отекать ноги, и вообще пришла ужасная слабость. На неделю пропали обоняние и чувство вкуса», — вспоминает Виноградов. По его словам, тест на антитела показал, что коронавирусом переболел и его сын-школьник. Однако у мальчика при этом не было никаких симптомов.

Ранее коронавирус был выявлен у других глав муниципалитетов Челябинской области. Заболевание диагностировано у главы Сосновского района Евгения Ваганова, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и других руководителей. В сентябре глава Пластовского района Александр Неклюдов скончался от коронавируса.